da redação

Olyntho vem acompanhando de perto os estudos para a recomposição salarial e demais carreiras da categoria há meses. Em outubro deste ano, o parlamentar apresentou emenda à LDO para o ano de 2022, garantindo a continuidade na construção do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Polícia Civil do Estado do Tocantins.

Olyntho considerou a conversa importante. “Tive uma boa discussão com o Secretário de Segurança Pública e o assessor de gabinete, sobre a área de segurança, tratando de assuntos essenciais para a Polícia Civil, que é a garantia do PCCS nas emendas deste próximo ano”, disse o deputado.

Na reunião, o deputado reforçou seu compromisso com as forças de segurança do estado e disse que vai continuar lutando.