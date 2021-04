A Prefeita Josi Nunes nomeou o enfermeiro Relmivan Rodrigues Milhomem como o novo Secretário Municipal de Saúde de Gurupi. O decreto, de número 680, foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 16.

Da redação

Relmivan é natural de Araguaína, graduado em enfermagem pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) de Araguaína -TO. (2004). É especializado em auditoria em serviços de saúde, pela Faculdade São Camilo do Rio de Janeiro (2010), em sistemas de regulação em saúde, pelo Hospital Sírio Libanês e UFT. É Enfermeiro Ozonioterapêuta pela FACOP (2020).

O novo secretário de saúde de Gurupi também é auditor em saúde de cargo efetivo na SES-TO (2010); foi coordenador do Serviço de Auditoria do SUS na SES-TO, 2014 a 2017; membro do Conselho Estadual de Saúde do Tocantins, e do Conselho Municipal de Saúde de Palmas-TO, 2018 a 2021. Relmivan já atou como superintendente do Ministério da Saúde no Tocantins, 2018 a 2021, sendo responsável pelas demandas, recebimento e distribuição das vacinas contra a pandemia para a secretaria de Saúde do Tocantins.

Relmivan também é cantor, compositor e instrumentista, lançou o DVD Aldeia Global (2017) e foi Secretário Municipal de Cultura de Araguaína, entre 2001 e 2008.