O novo decreto municipal foi publicado nesta segunda-feira (11) e estabelece novas medidas em Gurupi durante a pandemia.

Por Régis Caio

Dentre as novidades, ficam liberados os estabelecimentos comerciais que atuam no ramo alimentício que poderão atender ao público das 05h às 23h.

Outra medida é o retorno das aulas presenciais. Ficam liberadas as aulas presencias da Educação Infantil, de competência do Município, de instituições públicas e privadas, e as aulas presenciais práticas do Ensino

Técnico e Superior em cursos da área da saúde.

Confira parte do Decreto

DECRETO Nº. 769, DE 10 DE MAIO DE 2.021.

“Mantém declarada Situação de Emergência em

Saúde Pública no Município de Gurupi, e dispõe

sobre medidas de enfrentamento à pandemia provocada

pelo coronavírus – COVID-19, para incluir

novas medidas, e dar outras providências”.

Art. 7º Fica mantido por tempo indeterminado o horário

de expediente nas repartições públicas municipais, no

período de 08h às 14h, nos termos do Decreto Municipal Nº

630, de 06 de abril de 2021, exceto a Secretaria Municipal

de Saúde, que funcionará até 18h, a partir de 17 de março

de 2021.

Das SUSPENSÕES das atividades do comércio e serviços

Art. 11 Ficam SUSPENSAS por prazo INDETERMINADO:

I. todas as reuniões, eventos públicos e privados

de qualquer natureza que favoreçam a aglomeração

de pessoas;

II. atividades em clubes sociais e clubes recreativos;

III. eventos culturais e científicos;

IV. boates;

V. casas noturnas;

VI. shows artísticos;

VII. festas em residências;

VIII. o funcionamento de salas

Das atividades LIBERADAS por prazo DETERMINADO e das

medidas de segurança a serem cumpridas

Art. 15 Ficam liberados os estabelecimentos comerciais

– não previstos no artigo 11 deste Decreto – que pratiquem

o comércio ou prestem serviços de natureza privada,

das 05h (cinco horas) às 23h (vinte e três horas), obedecidas

as regras contidas no art. 22 deste Decreto.

Art. 16 Ficam liberados os estabelecimentos comerciais

que atuam no ramo alimentício (restaurantes, sorveterias,

açaiterias, bares, padarias, lanchonetes, pamonharias,

pit dogs, pizzarias, espetinhos, etc.), que poderão atender

ao público das 05h (cinco horas) às 23h (vinte e três horas),

permitido exclusivamente o delivery (entrega à domicílio)

até à 00h (meia noite), obedecidas as regras contidas no art.

22 deste Decreto e as seguintes determinações:

I. estabelecer lotação máxima no interior do

estabelecimento de 40% (quarenta por cento)

da capacidade máxima;

II. permitido, até 23h (vinte e três horas), o consumo

de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento

do ramo alimentício;

III. permitidas apresentações musicais solo ou

em dupla, em ambientes que comportem somente

participantes sentados, desde que não

haja dança.

Parágrafo único. o delivery consiste no sistema de

entrega, em que a compra é levada até ao endereço indicado

por quem as adquiriu, seja por entregador do vendedor

ou por entregador de aplicativo.

Art. 17 Ficam liberadas as aulas presencias da Educação

Infantil, de competência do Município, de instituições

públicas e privadas, e as aulas presenciais práticas do Ensino

Técnico e Superior em cursos da área da saúde, obedecido

o Decreto Estadual n.º 6.211\2021, o art. 22 deste

Decreto no que couber, e a seguinte determinação:

I. incumbe às instituições de ensino a responsabilidade

de cumprir todos os protocolos de saúde

editados pela OMS e normas estabelecidas pela

Vigilância Sanitária do município, necessários à

segurança de estudantes e profissionais no ambiente

educacional, quando das aulas presenciais.

Disposições Gerais

Art. 23 NENHUM estabelecimento comercial ou

prestador de serviço poderá exercer suas atividades entre

00h (meia noite) e 5h (cinco horas) da manhã, exceto os

que funcionem 24h (vinte e quatro horas), como hospitais,

farmácias, drogarias, postos de combustível, borracharias,

oficinas de veículos, hotéis, os localizados às margens da BR

153, táxis, moto-táxis, e aplicativos de transporte.

Parágrafo único. Não estão abrangidas no caput

deste artigo os estabelecimentos federais e estaduais localizados

no Município de Gurupi.

Art. 24 Fica proibida a circulação de pessoas nas ruas

(“toque de recolher”) de 00h (meia noite) às 5 horas (cinco

horas), e o cidadão que for flagrado fora de sua residência

neste horário deverá justificar e comprovar o motivo da saída.

§ 1º Excetuam-se da aplicação das regras contidas

neste artigo os profissionais de saúde, fiscalização, limpeza

urbana, segurança pública, imprensa, catadores, trabalhadores

do serviço de delivery dos estabelecimentos autorizados

a funcionar por 24 horas (vinte e quatro horas), e a

pessoas em situação de rua, bem como quaisquer outros

servidores públicos envolvidos no combate a Covid-19,

desde que apresentem o documento comprobatório de

seu registro no respectivo conselho, carteira funcional ou

similar.

Art. 25 Constitui infração qualquer aglomeração acima

de 8 (oito) pessoas, em residências, chácaras e propriedades

rurais.

Art. 26 A inobservância do disposto neste Decreto

sujeita o infrator pessoa física ou jurídica, conforme o caso,

às penalidades de:

I. multa de R$ 139,20 a R$ 1.044,00, nos termos

do artigo 363 da Lei Municipal nº 1.085/94, que

será majorada em caso de reincidência;

II. penalidades administrativas de interdição e/ou

cassação das licenças de funcionamento do estabelecimento;

III. responder por crime contra a ordem e a saúde

pública;