Devido à queda nos números de casos positivos de Covid-19 e ao avanço na vacinação, a Prefeitura de Gurupi flexibilizou as medidas de enfrentamento à Pandemia.

Conforme o Decreto nº 1.370 publicado na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 18, está liberado o funcionamento de boates e casas noturnas, sem limite de pessoas no local, assim como liberada também a realização de shows artísticos, sem restrição ao número de pessoas no evento.

O decreto reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos como em parques, praças, repartições públicas municipais, comércio, sob pena de dispersão imediata de possíveis aglomerações, pelos órgãos fiscalizadores. Os estabelecimentos comerciais continuam obrigados a oferecer a utilização de álcool 70% aos clientes.

As atividades esportivas profissionais continuam a seguir as regras expedidas pelo Governo do Estado.

As novas medidas entram em vigor nesta terça-feira, 19, com validade até 1º de novembro, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico.

Confira todos os detalhes do Decreto Nº 1.370.