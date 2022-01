Share on Twitter

Share on Facebook

O novo Decreto Municipal foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira e aborda sobre algumas atividades que foram liberadas, dentre elas, a Tradicional Copa do Craque, que está na fase decisiva.

Da redação

O artigo 10 do decreto estabelece que ficam liberadas as atividades econômicas, sociais, religiosas, culturais, musicais e esportivas obedecidas todas as normas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde.

Segundo desportistas de Gurupi a semifinal e a final da Copa do Craque acontece neste próximo final de semana.

Confira o novo Decreto Municipal