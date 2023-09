da redação

A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, integrantes do MPTO e representantes da sociedade. Para o procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti, a instituição cresceu em tamanho, quantidade e qualidade de serviços e de pessoal, tornando-se uma instituição moderna e que busca ser cada vez mais acessível ao cidadão tocantinense.

“Foi pensada para garantir o bem-estar das pessoas e o bom fluxo dos trabalhos ministeriais, comportando, de forma adequada, os promotores, servidores, estagiários e colaboradores e, especialmente, para proporcionar todo o conforto e cuidado aos cidadãos que procuram os serviços da nossa instituição”, declarou Casaroti.

Ele ainda agradeceu a todos que contribuíram para a concretização da obra. “Agradeço a todos que integram o Ministério Público e àqueles que participaram, direta ou indiretamente, da execução desta obra, sem medir esforços para que um projeto arquitetônico se transformasse em uma grande conquista social, tijolo após tijolo, em um trabalho coletivo de diversas etapas”.

Acessibilidade, humanização e sustentabilidade

Fruto do investimento do MPTO na ampliação dos serviços prestados à população local, o novo prédio conta com espaços amplos e funcionais, que favorecem o andamento dos trabalhos e a acolhida dos cidadãos com conforto.

Outro cuidado no planejamento da obra, voltado à humanização, foi a disponibilização de ambientes como sala para amamentação e espaço lúdico, além dos investimentos feitos em prol da em acessibilidade e sustentabilidade.

A unidade possui rampas, sinalização tátil de piso, mapa tátil e sanitários totalmente acessíveis, além de vagas de estacionamento especial e equipamentos de geração de energia solar já instalados.

Homenagens

A solenidade ainda contou com um momento de homenagens. O procurador-geral de Justiça entregou placas à promotora de Justiça Waldelice Sampaio Moreira Guimarães e à servidora Kédima Pereira Lima, integrantes com mais tempo de atuação na sede das Promotorias de Justiça de Gurupi. A servidora Ana Patrícia de Aguiar também foi homenageada, mas não pôde comparecer ao evento.

Localização

A sede está localizada no loteamento Park Filó Moreira, trevo sul de Gurupi em meio a um complexo que vai abrigar outras instituições públicas, como as futuras sedes da Justiça Estadual e da Justiça Federal.

Presentes

Prestigiaram a solenidade a prefeita de Gurupi, Josi Nunes; o procurador-geral do Estado, Kledson Lima, representando o governador do Estado, Wanderlei Barbosa; o deputado estadual Eduardo do Dertins; a diretora de Fórum de Gurupi, juíza Edilene Natário; o 2º subdefensor público-geral, Danilo Frasseto Michelini; o presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público (ATMP), Pedro Evandro Rufato; a presidente da Associação dos Servidores Administrativos do Ministério Público (Asamp), Alanne Torres; os vereadores de Gurupi, entre eles, o presidente da Câmara, Antônio Valdônio Loiola; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Alonso Mata Trindade; o delegado regional da Polícia Civil, Claudemir Luiz Ferreira; o comandante da Polícia Militar em Gurupi, Ten. Cel. Wesley Dias Costas; o subcomandante da Polícia Militar de Gurupi, major Pimentel; o subcomandante do 3º Batalhão do Bombeiros de Gurupi, Capitão Neto; e o comandante da Companhia Ambiental de Gurupi, Capitão Arquimedes Azevedo.