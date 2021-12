Algumas reinvindicações de Gurupi foram apresentadas ao governador Wanderlei Barbosa como a conclusão do Hospital Regional e uma nova rodoviária.

da redação

Segundo o vereador Ivanilson Marinho foram debatidos com o Governador Wanderlei Barbosa projetos para 2022. Os assuntos foram a conclusão do Hospital Regional, que vai atender toda Gurupi e região Sul e sudeste do Estado; Pavimentação da TO que liga Gurupi ao Trevo da Praia e uma nova estação rodoviária.

“Reforçamos o desejo do gurupiense por uma nova e moderna Rodoviária, já garantidos pelo Deputado Federal Eli Borges aproximadamente R$ 2 milhões, metade do valor inicialmente orçado para nova Rodoviária de Gurupi. Antes da execução é preciso constar no orçamento do Estado, o que vamos tentar com Deputados Estaduais mais próximos”, disse Marinho.