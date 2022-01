Para os apaixonados por duas rodas aqui vai uma boa notícia. A Nova Era Yamaha motos inaugurou a sua nova sede em Gurupi na manhã desta segunda-feira (17). A empresa está localizada na Rua Eng. Jofre Parada no setor Waldir Lins, na Avenida paralela à BR-153, ao lado da Fiat..

por Régis Caio

O evento contou com a presença de autoridades políticas locais, colaboradores e clientes. “Essa nova loja já inicia dentro do novo padrão global da marca Yamaha com nova identidade visual, layout e de arranjo e organização”, destacou o proprietário Escobar.

A nova estrutura vai operar com vendas de motos novas, boutiques de roupas e acessórios, venda de peças e assistência técnica com mecânicos treinados, utilizando equipamentos apropriado.

Apesar do cenário de crise mundial, a empresa está mostrando capacidade de superação e adaptação frente as dificuldades surgidas em razão da pandemia da Covid-19. Com a nova Loja, foram gerados empregos de forma direta e indireta. “A gente passou um ano difícil, o mundo inteiro. Agora estamos com uma nova Loja, momento de orgulho. Estamos muito contentes de estar expandindo o nosso negócio nesse ramo, ainda mais com a Yamaha que é uma marca respeitada no mercado. Quero agradecer a todos os clientes e colaboradores”, comentou Escobar.