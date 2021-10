Faleceu na tarde desta segunda-feira (18) na cidade de Palmas o ex-prefeito de Gurupi Raimundo Aimar. O governador Mauro Carlesse, a prefeita Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato lamentaram a morte do pioneiro da cidade e do segmento de farmacêutico.

por Régis Caio

A informação foi confirmada pelo jornalista Jonair Rocha e por pessoas próximas ao ex-prefeito. “Infelizmente o ex-Prefeito de Gurupi Raimundo Aimar não resistiu, estava com a saúde debilitada, estava também na UTI, veio a óbito agora. Que Deus o tenha em um bom lugar. Homem do bem, honesto e íntegro”, disse um amigo do ex-prefeito.

Raimundo Aimar foi gestor em Gurupi por um mandato, entre 1992 e 1996. Pioneiro em Gurupi, foi fundador de uma das primeiras farmácias de Gurupi contribuindo com o desenvolvimento da cidade.

Em nota de Pesar, o governador Mauro Carlesse lamentou a morte do pioneiro de Gurupi.

“Nesse momento de tristeza e luto, rogo ao nosso eterno e bom Deus que console os corações de seus familiares, amigos e aos gurupienses que, certamente, sentem a partida de Raimundo Aimar”, pontua a nota.

A prefeita Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato também lamentou a perda do ex-prefeito.

Nota de Pesar pelo falecimento de Raimundo Aimar

18/10/2021

Com pesar, recebi a notícia do falecimento do ex- prefeito de Gurupi Raimundo Aimar, nesta segunda-feira, 18 de outubro.

Raimundo Aimar deixa um legado de homem e político que muito trabalhou pelo desenvolvimento e crescimento de Gurupi e região.

Nesse momento de tristeza e luto, rogo ao nosso eterno e bom Deus que console os corações de seus familiares, amigos e aos gurupienses que, certamente, sentem a partida de Raimundo Aimar.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

Nota de Pesar – ex-prefeito Raimundo Aimar

É com profundo pesar que a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o Vice-prefeito, Gleydson Nato, lamentam o falecimento do ex-prefeito de Gurupi, Raimundo Aimar Queiroz Barbosa, de 82 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 18. O ex-prefeito enfrentava um quadro de Alzheimer e estava em tratamento pós-Covid.

Aimar, como era conhecido, foi prefeito de Gurupi entre os anos de 1993 e 1997. Ele deixa três filhos e um legado de muito trabalho que contribuiu para o desenvolvimento de Gurupi.

Neste momento de dor, a prefeita e o vice-prefeito se solidarizam com familiares e amigos e rogam ao Pai pelo consolo neste momento de dor.