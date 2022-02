A esposa do ex-comandante geral da Polícia Militar do Tocantins, Magda Benício da Silva, de 52 anos, faleceu na madrugada desta terça-feira (08), em Palmas, depois de um ano e cinco meses lutando contra um câncer de pulmão.

No mês de outubro, a doença se agravou e ela teve que passar por várias cirurgias.

Coronel Benício deixou uma mensagem de despedida para a sua esposa nas redes sociais, destacando os anos em que viveram juntos, formaram uma família e construíram uma vida em união.

Nota

É com imenso pesar que comunico aos amigos que na data de hoje, 08/02/2022 às 02:00 horas da manhã, ocorreu o falecimento da minha querida esposa MAGDA BENICIO DA SILVA, 52 anos, onde soube ser esposa e mãe dedicada para com seu lar e sua família, dentre eles: Caroline e Lucas. Magda vinha há 01 ano e 05 meses lutando cuidadosamente contra um CÂNCER de pulmão e que apesar dos ótimos resultados iniciais, no mês de outubro passado veio a se agravar, necessitando ter sido submetida a várias cirurgias. Mesmo assim foi brava, dura, firme, altiva, decidida nas ações familiares, cuidando de cada um ao ser modo carinhoso, e leal aos seus propósitos. 33 anos de relacionamento, com 29 de casados. Uma vida redobrada de momentos ímpares e todos sabiamente vividos por ela junto a nós. Mas hei de chagada a hora em que Deus a chamou para compor seus quadros no PARAÍSO que com suas minúcias, detalhes e cuidados, LÁ juntamente com seu pai MANOEL GUIDA, estarão preparando nossa chegada. MAGDA, aqui as lembranças da sua altivez será constante. Estaremos a sepultando na cidade de Gurupi, onde já está seu pai e próximos dos familiares amados na sua terra natal. Um forte beijo.