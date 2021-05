Share on Twitter

Nesta terça-feira (04), a Prefeita Josi Nunes nomeou a jornalista Nicéia Menegon como Secretária Municipal de Comunicação da Prefeitura de Gurupi. O decreto de nomeação foi publicado na edição nº 241 do Diário Oficial do Município.

Nicéia é natural de Sarandi (RS), cresceu em Alvorada (TO) e formou-se na segunda turma de Comunicação Social, da Unitins, em Palmas. Especializada em Assessoria de Imprensa e com MBA em Marketing Político, sempre atuou na área de comunicação, no mercado privado e público.

Sua trajetória profissional mais expressiva aconteceu na área da publicidade, por mais de 10 anos. Atuou em diversas campanhas eleitorais. Também foi coordenadora de publicidade e diretora de comunicação da Defensoria Pública do Tocantins, onde atuou por 6 anos. Recentemente, atuava na Secretaria da Comunicação do Estado, na diretoria de marketing, como gerente de planejamento e pesquisa.

Sobre o novo desafio, Nicéia se mostrou entusiasmada e agradeceu pela confiança em seu nome para o cargo. “Fiquei honrada com o convite, o recebi com muita alegria. Admiro a trajetória da prefeita Josi Nunes, já trabalhamos juntas e quero somar com a equipe de comunicação e de toda a gestão municipal de Gurupi”, disse a secretária.