da redação

A primeira noite da festa já mostrou o porquê o Carnaval de Gurupi é conhecido como o Melhor do Norte do Brasil. Milhares de foliões tomaram conta do circuito da folia montado na Avenida Pará, com muita dança, fantasias e empolgação. As bandas regionais Eclipse, Mistura Nativa e Silon Santos, iniciaram a programação tocando diversos sucessos do axé brasileiro e esquentaram o público para a atração nacional que viria a seguir.

O cantor Neto LX subiu no trio elétrico e fez o circuito da folia ferver ao cantar sucessos como “Vida Mais ou Menos”, “Delegado de Mulher”, e seu principal hit que o tornou conhecido nacionalmente, “Gordinho Gostoso”. “Estava numa expectativa muito grande de tocar aqui em Gurupi, depois de 2 anos sem Carnaval em muitos lugares devido a Pandemia, é uma alegria enorme poder fazer essa festa maravilhosa que integra muita gente e vir diretamente da Bahia para trazer ainda mais alegria para vocês”, disse LX. Após o artista baiano, os foliões ainda tiveram fôlego e energia para mais uma atração regional, o cantor Mário Souzza.