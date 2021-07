O Vereador Jair do Povo por meio das suas redes sociais divulgou na sexta-feira (23), em que a Universidade de Gurupi (UnirG), havia respondido seu requerimento 697/2021 que irá implantar curso de complementação curricular para portadores de diplomas de medicina formados por universidades estrangeiras, porém foi dito que não havia nenhuma participação da Câmara, o vereador vem a público declarar que há controvérsias.

da redação

No ano de 2017 foi encaminhada a prefeitura de Gurupi a indicação nº. 175 em que o vereador através da Fundação UNIRG, indica implantar curso de complementação curricular para portadores de diplomas de medicina formados por universidades estrangeiras.

Na indicação citada diz que são constatadas lacunas quanto a aspectos deontológicos e legais do exercício profissional, em temas relacionados de saúde e há deficiência de carga horária e de conteúdos. Portanto, a complementação de estudos é necessária para o processo de revalidação. O estado do Tocantins, principalmente a região sul do estado tem um número expressivo de estudantes de medicina no exterior que necessitam de um apoio regional para complementar seus estudos.

Diante das declarações da Reitora Drª Sara Falcão da Universidade de Gurupi (UnirG) divulgado no Portal Atitude, “Não existe participação nenhuma da Câmara. Eles fizeram uma solicitação e revalidação, mas a Instituição já estava dando o andamento para a realização do processo”.

O parlamentar rebate e declara que o seu trabalho como vereador neste sentido de solicitar o revalida não é de hoje. “A Instituição UnirG é do município e também privada ao mesmo tempo, um dos principais objetivos do Legislativo é fiscalizar e atender as necessidades do povo, então tudo deve passar pelo Legislativo, inclusive as ações da Instituição, exemplo é a contratação de outros Campus que só pode ser realizado depois da autorização e apoio da Câmara Municipal”.

Outro exemplo citado pelo Jair do Povo é o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) foi autorizado primeiramente pela Câmara dos Vereadores, e só depois acionado pela prefeitura.

Jair do Povo parabeniza a todo da Instituição pelo trabalho e todos que estão envolvidos, e diz “o meu papel é cobrar e representar a população, todos nós temos a ganhar não só a UnirG mas a cidade de Gurupi, pois muitos tem sofrido a espera dessa revalida, que será uma divulgação a nível nacional”.

IND. 175-2017 JAIR DO POVO

Com informações da Assessoria de Comunicação