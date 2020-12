Município realiza leilão público para venda de veículos

A Prefeitura de Gurupi por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) tornou público que realizará uma licitação na modalidade leilão público, para a venda de veículos recolhidos pela AMTT durante operações de fiscalização. O leilão será realizado no dia 16 de dezembro, no Uniclube, Rua 102 e 103 do Residencial Jardim dos Buritis.

A relação de veículos disponíveis pode ser conferida no edital 001/2020 do leilão, publicado no Diário oficial do município (DOMG) n° 124, publicado na última segunda-feira (30).

Os veículos ficarão disponíveis para visitação pública no pátio da AMTT, localizado na Rua 07, trevo Oeste, Quadra 08, esq. com a Avenida Dueré, Setor Pedroso, em horário comercial das 8h às 12h e das 14h às 18h, do dia 07 ao dia 15 de dezembro.

Poderá participar do leilão qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de qualquer formalidade. A identificação será por meio de documentos de identidade, CPF ou CNPJ, quando for o caso, excluídos os membros da Comissão Permanente de Licitação.

Os veículos leiloados serão vendidos e entregues no estado e condições em que se encontram, sem qualquer garantia quanto à estrutura, funcionamento, ou outras características.

Mais detalhes sobre a participação, pagamento e entrega dos veículos podem ser conferidos no edital do leilão. Clique aqui para ir direto ao edital.