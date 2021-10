Na última quinta-feira, 07, o Governo do Estado entregou um aparelho de ultrassonografia para o município, que será utilizado na Policlínica.

Em solenidade realizada no auditório do Palácio Araguaia, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, entregou 86 aparelhos de ultrassonografia aos municípios, entre eles Gurupi. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Edgar Tollini, os equipamentos serão entregues instalados nas unidades de saúde e os profissionais serão treinados para operá-los e, assim, prestar um serviço de qualidade à população.

O secretário municipal de Saúde de Gurupi, Vânio Rodrigues, afirmou que o aparelho de ultrassonografia deve ser instalado na Policlínica. “Será elaborado um termo de cessão e o equipamento será retirado na próxima semana na Secretaria de Estado da Saúde. O aparelho de ultrassonografia proporcionará acesso e agilidade no atendimento de ultrassons da nossa população”, frisou.