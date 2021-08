Três empresários receberam na tarde desta terça-feira (10), terrenos no Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) para ampliarem seus negócios. Os termos de cessão dos lotes foram assinados e entregues pela prefeita Josi Nunes durante reunião em seu gabinete.

da redação

Os empresários são de Gurupi e já tem seus negócios instalados na cidade. Entretanto, na busca por crescimento, encontraram na Prefeitura o apoio para ampliar as atividades. O jovem empresário Gabriel Ramos, proprietário de uma loja de Máquinas Agrícolas, agradeceu à prefeita Josi Nunes pelo olhar de incentivo ao empresariado local. “Quando a prefeitura olha dessa forma para o empresário, a cidade só tem a crescer, pois os empresários geram mais empregos e renda”, declarou.

Gilcimar Vieira, empresário do ramo de móveis planejados, também ficou satisfeito com o apoio da Prefeitura. “É um incentivo muito bom, pois deixamos de gastar na compra de um terreno para já investir na construção do galpão e na compra do maquinário para poder trabalhar”, comentou.

Também entusiasmado com o incentivo do município, o empresário do ramo de nutrição animal, Antônio Luiz Cavenage agradeceu pelo terreno cedido. “É fundamental, pois preciso de mais espaço para ampliar o negócio e a Prefeitura nos atendeu muito bem com o que precisávamos”, disse.

Incentivo

A prefeita Josi Nunes, na ocasião, ressaltou que um dos objetivos da gestão é facilitar e motivar o crescimento dos empresários, gerando assim, mais oportunidade de emprego à população. “Temos uma política de geração de emprego e renda, e para executá-la temos que valorizar e apoiar o investidor, tanto de fora como local. Nossa equipe está procurando os empresários e oferecendo as condições como doação de área, limpeza, topografia e outros benefícios para que eles possam expandir”, afirmou.

Segundo a diretora municipal de Indústria e Comércio, Daniella Vitorino, a Prefeitura está trabalhando para ocupar o Parque Agroindustrial e, somente no primeiro semestre de 2021, já foram cedidos 62 lotes no PAIG. “Estamos tendo um olhar especial voltado aos empresários gurupienses, motivando-os ao crescimento com todo apoio da Prefeitura. Já doamos mais de 60 lotes e, após a construção e instalação das empresas, poderão ser gerados cerca de 300 a 350 novos empregos em Gurupi”, projetou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, lembrou que dados do Caged, do Ministério da Economia, apontaram que Gurupi está com desempenho positivo na geração de empregos e que a parceria da Prefeitura com o empresariado pode refletir na geração de mais postos de trabalho. “Gurupi manteve saldo positivo em todos os meses e chegamos a mais de 800 novos empregos no semestre. Com o número de empresas que estão se instalando ou ampliando seus negócios aqui, teremos o reflexo disso no segundo semestre de 2021 com um saldo muito positivo”, afirmou.

Presenças

Também participaram da reunião, o secretário municipal de Juventude e Esportes, José Carlos Bessa; a secretária municipal de Cultura e Turismo e de Ciência e Tecnologia, Lady Sakay; e os vereadores André Caixeta e Ronaldo Lira.