Uma das áreas mais afetadas economicamente durante a Pandemia do Coronavírus tem sido o setor artístico-cultural. Visando apoiar o segmento neste período, uma parceria envolvendo a Prefeitura de Gurupi e o Governo do Estado beneficiou, nesta terça-feira (27), os profissionais que atuam com artesanato, música, teatro e outras áreas culturais na cidade.

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SETAS), e da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (ADETUC) enviou as cestas básicas para Gurupi, enquanto a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, se encarregou do levantamento dos profissionais beneficiados e da entrega dos Kits alimentação.

Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Lady Sakay, são 263 cestas básicas entregues para os artistas locais. “Esta é uma ação importante que vem ajudar e socorrer os mais afetados economicamente. Fizemos um levantamento de cada área artística local, que foi bastante afetada pela pandemia, para realizarmos a entrega das cestas”, disse Lady.

O Vice-prefeito e Secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher de Gurupi, Gleydson Nato, lembrou que já é a terceira entrega de alimentos à classe artística, fruto desta parceria. “Hoje mais uma vez o Governo do Estado, por meio da SETAS e ADETUC, tem demonstrado sensibilidade com a classe artística do Tocantins. E a prefeita Josi Nunes, bem como sua equipe, também está sempre muito preocupada em ajudar as pessoas e buscar parcerias para amenizar o sofrimento nesta pandemia”, afirmou.

A presidente da Associação dos Compositores e Músicos de Gurupi (ASCOMG), Deusa Pinheiro, enalteceu a parceria. “É de extrema importância para beneficiar nossa classe, que foi a primeira a parar as atividades e será a última a voltar, então tem muitos artistas passando necessidade mesmo. Nós ficamos muito gratos por essa ação com nossa classe”, relatou.

A Maria Socorro, presidente da Associação Gurupiense de Artesãos (AGA), também agradeceu aos órgãos envolvidos pela iniciativa. “Ficamos muito agradecidos. Boa parte dos artesãos pertencem ao grupo de risco e estão parados, necessitando de ajuda e a entrega destas cestas é muito bem-vinda, principalmente neste período que estamos enfrentando dificuldades”, contou.