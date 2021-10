Share on Twitter

O acidente aconteceu no início desta manhã (29) na Avenida Goiás, próximo ao 4°BPM de Gurupi. A vítima que estava na moto veio a falecer.

Por Régis Caio

Conforme informações da PM a vítima Ednalva Tranqueira do Carmo, de 33 anos, morreu após uma colisão com um ônibus de transporte interestadual.

A batida foi frontal no cruzamento da avenida Goiás com a Avenida que vai para a Vila Guaracy. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o IML de Gurupi.