O incêndio foi na tarde desta sexta-feira (14) no centro de Gurupi. No momento do incidente, a filha dos proprietários, uma bebê de 1ano e meio , estava dormindo no berço.

por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram no motor de um ventilador de parede e posteriormente se alastraram para uma mesa de MDF que estava próxima.

“Ao chegarmos no local identificamos que o princípio de incêndio já tinha sido controlado pelos moradores, e que esses retiraram da cena o objeto que deu início ao foco das chamas no interior da residência, especificamente no quarto da bebê”, relatou os militares.

No momento do incidente, a filha dos proprietários, uma bebê de 1ano e meio , estava dormindo no berço, porém não houve nenhuma complicação, pois, segundo a mãe da criança, imediatamente ao perceber a fumaça no quarto retirou a criança do local. Os danos ficaram restritos ao interior do quarto da residência.