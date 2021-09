O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (01) na Avenida Ceará com a avenida Beira Rio e envolveu uma motocicleta e um carro.

por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros o motociclista teve fratura em um dos braços. “No local informado encontramos a vitima consciente e verbalizando, ainda estava com o capacete, e durante as avaliações nos informou que sentia dores no membro superior direito, onde verificamos que havia uma fratura fechada. Durante o nosso atendimento a equipe do Samu chegou ao local e conduziu a vítima ao hospital. A condutora do veículo permaneceu no local e não necessitou de atendimento”, destacou os militares.