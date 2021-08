Na manhã deste sábado (08) foi registrado um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro na BR-153, no perímetro urbano de Gurupi.

Por Régis Caio

Após a colisão o motociclista ficou ferido e teve lesões na região das costas e em um dos braços. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o regate da vítima, que foi levada para o Pronto Socorro.

Já o motorista do carro teve um pequeno corte no braço e esteve no local prestando esclarecimento a polícia, que registrou a ocorrência do acidente. Com o impacto o carro chegou a sair para fora da pista.