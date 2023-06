da redação

As três amigas faleceram em acidente na noite desta sexta-feira (9), na BR-153, próximo a Uruaçu, em Goiás, quando estavam a caminho de um evento de motoclube.

A prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias. “Deixamos os nossos mais sinceros pêsames aos familiares e amigos das vítimas que nos deixarem precocemente. Que Deus conceda alívio a cada coração enlutado nesse momento de dor”, relatou a prefeitura.

O Sindicato de Jornalistas Profissionais do Tocantins (Sindjor) também lamentou a tragédia. Em nota, destacou que Leilane dedicou-se mais de 15 anos ao jornalismo, tendo sido estagiária e editora regional da TV Anhanguera em Gurupi, onde apresentou o Jornal Anhanguera 1ª Edição, e atualmente trabalhava como assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi. Ela deixa esposo e filho.

Nota SindJor-TO

É com grande tristeza que o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Tocantins (Sindjor) recebe a notícia do falecimento ex-apresentadora da TV Anhanguera Tocantins, Leilane Lustosa Macedo de Oliveira. Leilane era graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade de Gurupi (Unirg). Ela dedicou mais de 15 anos ao jornalismo, tendo inclusive estagiado na TV Anhanguera, em Gurupi, no ano de 2005, durante sua graduação. Além disso, atuou como repórter do Jornal do Tocantins e de outros meios de comunicação.

Em 2016, Leilane foi contratada como editora regional da TV Anhanguera em Gurupi, onde apresentou o Jornal Anhanguera 1ª Edição, transmitido ao vivo para cidades da região sul do estado. Nos últimos anos, ela passou a exercer a função de assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi.

Neste momento de dor e saudade, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Leilane, especialmente ao seu filho Arthur e seu esposo Tiago. Sua partida é sentida profundamente por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e acompanhar seu trabalho.

NOTA DE PESAR

É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento da jornalista e amiga Leilane Macedo.

Leilane desempenhou seu trabalho com competência quando esteve na assessoria do Sindicarnes, da Cooperfrigu e da Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT).

A notícia da perda de Leilane deixou a todos nós profundamente consternados.

Estamos em oração para que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento de grande dor.

OSWALDO STIVAL E FAMÍLIA