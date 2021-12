Share on Twitter

Na manhã desta segunda-feira, 13, Elvan Leão foi apresentado aos servidores da pasta na sede da secretaria, onde frisou que seu trabalho sempre será pautado pela transparência e respeito aos recursos públicos.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 10. Ele assume de forma interina a pasta, após a exoneração a pedido do ex-secretário, Thiago Barros.

“Meu principal desafio é cumprir a prioridade que a prefeita Josi Nunes estabeleceu para a gestão, contribuir para diminuir os problemas relacionados à Infraestrutura do nosso município e melhorar a qualidade de vida de quem vive aqui”, frisou o secretário.

O vice-prefeito Gleydson Nato, que representou a prefeita Josi Nunes na apresentação do secretário interino, destacou a valorização de um profissional genuinamente gurupiense. “Elvan conhece a realidade e a necessidade de cada gurupiense, entende da área, e é muito importante a valorização de um profissional com a competência e gabarito dele. Até porque ele já era diretor na Infraestrutura, já conhece a realidade, a sistemática e os problemas a serem solucionados. Tenho certeza que vai conseguir realizar o trabalho com muita responsabilidade e humildade”, afirmou.

Perfil

Natural de Dueré (TO), Elvan Leão Costa tem 58 anos de idade e é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza – Unifor. Sempre atuou no ramo da construção civil e tem experiência profissional ampla, pois foi Engenheiro da Valec, Fundação de Saúde e Projeto Rondon. Desde o início da gestão da prefeita Josi Nunes estava no cargo de diretor de Terraplanagem, na secretaria de infraestrutura.