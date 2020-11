Médico Mário Tadeu falece em SP

Faleceu nesta quarta-feira, 25, o médico neurologista, Mario Tadeu Kroeff, que por vários anos se destacou na medicina no município gurupiense. “A diretoria em nome do Conselho Regional de Medicina (CRM-TO), presta condolências aos familiares e amigos, e se solidariza com todos, neste momento de dor”, disse a nota do CRM.

O neurologista faleceu no estado de São Paulo após fazer um procedimento cirúrgico vascular. Ele não resistiu.

Dr Mário Tadeu Kroeff já foi presidente da Unimed de Gurupi. Ele deixa esposa e três filhos.

Nota de Pesar

É com grande pesar que comunicamos a morte do médico, Dr. Mario Tadeu Kroeff, (CRM-TO 456), especialista em neurocirurgia, ele faleceu nesta quarta-feira (25/11/2020), em São Paulo, devido complicações cardíacas.

A diretoria em nome do Conselho Regional de Medicina (CRM-TO), presta condolências aos familiares e amigos, e se solidariza com todos, neste momento de dor

A medicina tocantinense está de luto, pois perde um profissional gabaritado e pioneiro da medicina.

*21/12/1953

+25/11/2020

