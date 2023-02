Maysa Borges, auxiliar de dentista, está curtindo a festa pela primeira vez e ouviu várias vezes sobre esse momento e fez questão de participar. “Eu ouvi muito sobre essa matinê, que já é o esquenta para a noite, no circuito. E eu gostei muito!”, disse.

A animação no trio elétrico ficou por conta da banda local Z-Dubai, que trouxe muitos sucessos marcantes, como o hit do momento “Zona de Perigo”, do artista Léo Santana. A prefeita Josi Nunes também fez questão de estar presente na primeira matinê. “Não pode faltar na programação do Carnaval. E nós fizemos questão de deixar tudo organizado, o trio, para que os foliões pudessem vir curtir a festa em Gurupi”, frisou.

Michele Cardoso, servidora pública federal, fez questão de levar a família. “Eu sou veterana no Carnaval de Gurupi e adoro essa matinê. Esse ano a organização está maravilhosa, estrutura e segurança, é isso é bom porque a gente pode trazer crianças”, disse.