da redação

A programação está marcada para iniciar às 15 horas, com concentração em frente à Prefeitura de Gurupi, na Rua 1. A Marcha para Jesus seguirá pela Av. Goiás, com animação de trios elétricos, louvores e orações, finalizando o trajeto no estacionamento do Shopping Araguaia, onde serão realizados os shows gospels.

O evento é realizado pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e pela Aliança dos Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG).

“A Prefeitura de Gurupi incentiva todas as manifestações culturais, que promovem o bem-estar da nossa gente e a Marcha para Jesus tem essa potencialidade, além de aquecer a nossa economia e fomentar o turismo religioso e cultural. O evento é uma parceria entre as igrejas, o poder público e o poder privado, por meio do Shopping Araguaia, que cedeu espaço para a realização dos shows”, declarou a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Amanda Costa.

Esta será a quinta edição da Marcha para Jesus em Gurupi.