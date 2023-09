A informação foi confirmada pela Assessoria da prefeita Josi Nunes. Dolores estava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Capital.

Biografia

Maria das Dores Braga Nunes, mais conhecida como Dolores Nunes nasceu em Natividade no ano de abril de 1941 era advogada e foi eleita a primeira deputada estadual e a primeira deputada federal do Tocantins. Casou-se com Jacinto Nunes da Silva que em 1982 foi eleito prefeito de Gurupi e durante o mandato foi primeira-dama, Secretária municipal do Desenvolvimento Social e presidente da Fundação Educacional de Gurupi.

No primeiro ano do governo Henrique Santillo, governador de Goiás de 1987 a 1991, foi Secretária de Desenvolvimento Social. Filiando-se ao PMDB e ao PST, foi eleita a primeira deputada estadual pelo Tocantins em 1990[1] e em 1994 deputada federal. Seu último cargo público foi o de vice-prefeita de Gurupi de 2013 a 2020.