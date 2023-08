da redação

Luana já tinha sido secretária de Ação Social da cidade e agora com a nova nomeação ela busca reforçar o compromisso da administração com a saúde pública na cidade. Luana é médica e possui experiência no setor de saúde. Ela assume a posição com o desafio de enfrentar os atuais desafios na área e buscar soluções para aprimorar os serviços oferecidos à população.