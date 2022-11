da redação

Luana assume no lugar de Valdeci Júnior, que fora exonerado do cargo de Secretário de Ação Social. Outras mudanças também ocorreram conforme antecipou o Portal Atitude nesta semana quando mulheres de confiança da prefeita pediram exoneração coletiva.

No GurupiPrev o Secretário de Finanças Lucas Lemes vai responder cumalativo e interinamente no lugar de Kárita Carneiro. Já Alexandre Orion irá exercer o cargo comissionado de Procurador Geral do Município no lugar de Celma Milhomem e Thiago Henrique irá exercer o cargo comissionado de Controlador Geral do Município no lugar de Vilma Alves.

No lugar da de Lady Sakai que ocupava o cargo de Secretaria de Ciência e Tecnologia assume Ulisses Melauro que é Secretário Municipal de Administração e que vai responder cumulativo e interinamente nesta pasta.