Por Wesley Silas

Segundo o pároco é a terceira vez que a capela Nossa Senhora das Graças, localizada no setor Sol Nascente sobre por ações de marginais que, sequer, respeitam o ambiente sagrado para os católicos.

“Arrombaram a porta da frente da igreja, onde tinha um grande cadeado, profanaram a Capela do Santíssimo, derrubaram as hóstias no chão, levaram Cibório, uma caixa de som, um compressor de pintura, 07 microfones e, infelizmente, quebraram toda nossa Igreja. Tudo indica que eles estavam procurando objetos de valor, mas como na igreja só tem objetos do culto, mas assim mesmo fizeram todo este estrado. O Tabernáculo quebraram todo”, disse o padre Luiz Antônio.

Segundo a Polícia está investigando para descobrir os autores e está usando imagens de câmaras de segurança para encontrar os marginais.

“Não sabemos quem são envolvidos, mas a Polícia está usando imagens das câmeras próximas à igreja para identificar os responsáveis”, completou o padre.