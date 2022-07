Share on Twitter

O pré-candidato a deputado federal Kita Maciel (Podemos) participou neste final de semana de uma programação festiva que reuniu em Gurupi ex-alunos da Fundação Bradesco, turma de 1993.

da redação

O encontro ocorreu no Clube da Caixa Econômica e foi organizado por ex-alunos da turma de 1993 que fizeram um momento de nostalgia com conversas, jogo de futebol e finalizou com uma confraternização.

“Foi um prazer ser convidado para este evento que marcou esta geração. Agradeço imensamente o convite, pois foi um momento de muita interação e rever os amigos”, disse Kita.