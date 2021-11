Share on Twitter

Share on Facebook

Para o Portal Atitude o advogado Flásio Vieira, que defende o acusado que fora preso neste último final de semana, informou que o seu cliente não esteve envolvido em roubo. “O flagrante de crime de roubo foi ilegal. Ele estava envolvido em uma confusão e na hora da prisão foi flagrado com uma arma”, disse o advogado.

por Régis Caio

Durante audiência realizada neste último domingo (31) o juiz criminal concedeu liberdade provisória ao acusado M.V.F, que foi preso neste último final de semana em um estabelecimento de Gurupi ao portar uma arma de fogo e acusado de participar também de uma confusão em outro bar, onde uma pistola teria sido roubada.

O advogado Flasio Vieira em sua alegação disse que o juiz descartou a prisão preventiva após a sua defesa. “O flagrante de roubo foi feito de forma ilegal, pois não apareceu vítima e ele também não roubou. Teve sim a confusão e a arma sumiu, ninguém sabe, mas não foi meu cliente. O que ele cometeu foi portar uma arma de fogo e pedimos a liberdade que foi concedida pelo juiz neste domingo”, relatou o advogado ao Portal Atitude.

M.V. F saiu da prisão nesta segunda-feira (01) após pagamento de uma fiança no valor de cinco salários mínimos e vai responder o inquérito em liberdade e com as restrições que foram determinadas pelo juiz.