Júri de PM acusado de assassinatos em Gurupi é adiado pela segunda vez e advogado de defesa acaba sendo multado em 20 salários mínimos

O júri popular do policial militar Edson Vieira Fernandes foi adiado mais uma vez. Conforme o Ministério Público, desde o oferecimento da denúncia a defesa causou outros cinco adiamentos de sessões de julgamento. O PM é acusado de participar de pelo menos dois homicídios que aconteceram em Gurupi, em 2018. Os crimes foram classificados como atuação de grupo de extermínio.

Desta vez, a sessão do Tribunal do Júri teve início às 8h30 no Fórum de Gurupi, mas acabou sendo suspensa. O julgamento foi remarcado para 22 de março de 2024, de acordo com o Tribunal de Justiça. O réu sempre negou a autoria do crime.

O Tribunal de Justiça afirmou que esta é a segunda vez que o júri popular do caso é adiado. “Na primeira, o advogado passou mal e juntou atestado médico. Hoje ele não veio e não justificou a ausência e foi multado em 20 salários mínimos em razão da ausência”, informou.

Ainda segundo o TJ, durante a fase de instrução do processo, a defesa deu causa a quatro remarcações da audiência de instrução e julgamento – que ocorre antes da sentença de pronúncia, responsável por enviar o caso para o júri popular.

O advogado do réu, Paulo Roberto, afirmou ao G1 que o júri não foi realizado porque havia irregularidades na lista de jurados e alega que houve cerceamento de defesa.