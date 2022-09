No local, a vítima estava inconsciente, preso entre as ferragens da moto, com hemorragia no rosto e fraturas nos braços e nas pernas.

Weverson foi encaminhado a um hospital. Durante o trajeto, os Bombeiros encontraram com a Unidade de Suporte Avançado do Samu, que recebeu a vítima e seguiu com o atendimento. No entanto, a morte do motociclista foi confirmada momentos depois.