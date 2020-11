Josi Nunes visita Banco de Alimentos do Ceasa-DF

A prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes (PROS) visitou nesta segunda-feira (23) o Banco de Alimentos de Brasília, juntamente com o presidente da Ceasa-DF, Sebastião Márcio. A visita técnica teve por objetivo conhecer a estrutura e o funcionamento do Banco de Alimentos da Ceasa.

da redação

Josi Nunes está em Brasília pra buscar elementos para a implantação de uma unidade de Banco de Alimentos na cidade. “Estamos aqui para buscar conhecimento para que possamos implementar projetos importantes para a Ceasa de Gurupi”, disse a prefeita eleita.

Gurupi recebeu cinco milhões de emenda parlamentar do Senador pelo Estado do Tocantins, Eduardo Gomes (MDB) para a ampliação da Ceasa de Gurupi e construção de mais dois galpões de comercialização.

A diretora de Segurança Alimentar da CEASA-DF, Lidiane Pires, fez a apresentação do Banco de Alimentos e disponibilizou números da prestação de contas, apresentou o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa de Aquisição de Produção da Agricultura (PAPA-DF), que são programas que viabilizam a compra de alimentos e produtos de agricultores pelos governos Federal e Distrital.

Foram mencionadas as parcerias do Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Agricultura, as parcerias com a Emater-DF e também, com o Governo Federal por meio da CONAB.

O Superintendente da CONAB, Rafael Bueno, destacou a iniciativa de Josi Nunes. “Visitas como a de hoje, da prefeita eleita de Gurupi, no intuito de montar um Banco de Alimentos na Ceasa do município, é de grande valia e de grande iniciativa, uma vez que, produtores familiares, pessoas necessitadas e instituições sócio assistenciais serão atendidas com esse benefício”, ressalta Bueno.

O presidente da CEASA-DF, Sebastião Márcio, ressaltou a importância do Banco de Alimentos como equipamento público de segurança alimentar e nutricional, assistindo pessoas em vulnerabilidade mesmo na pandemia.

(Com informações da Assessoria Ceasa-DF)