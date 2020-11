Josi Nunes começa reuniões para tratar da transição de governo

Na manhã desta quinta-feira (19) a prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), esteve realizando reuniões na Prefeitura de Gurupi e Câmara Municipal para tratar sobre o processo transitório.

por Régis Caio

Josi e sua equipe de transição esteve primeiramente na prefeitura onde conversou com o prefeito Laurez Moreira. “Apresentamos a nossa equipe e ele nos recebeu muito bem, dando total liberdade para conduzir este trabalho. O prefeito nos deixou claro que vai montar também a sua equipe de transição para que juntos possamos trocar todas as informações necessárias e darmos continuidade ao processo administrativo de Gurupi sem nenhum percalço”, disse a prefeita eleita.

Visita a Câmara

Na sequência, Josi Nunes esteve visitando a Câmara Municipal e visitou todos os gabinetes da Casa, cumprimentando a todos presentes. Em reunião com o presidente do legislativo gurupiense, Wendel Gomides, e demais vereadores, a prefeita comentou que quer manter uma boa relação com os parlamentares.

“Nós temos aqui matérias importantes como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA) que tem que ser discutido, inclusive solicitando ao prefeito municipal a retirada dessas matérias para que as duas equipes possam trabalhar, com tudo sendo feito em conjunto com os vereadores atuais e propor algumas alterações e emendas nessas leis”, ressaltou.

