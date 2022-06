A noite desta terça-feira, 07, foi marcada pelo lançamento oficial da programação da 21º edição do Arraiá da Amizade. O Arraiá será realizado entre os dias 24 e 25 de junho e após dois anos sem a realização da festa por conta da pandemia, este ano, a Prefeitura de Gurupi anunciou novidades. Uma delas é a decoração que irá tomar toda praça do Centro Cultural Mauro Cunha e contar com painéis de fotografia e interação para o público.

Da redação

Além disso, as inscrições para as quadrilhas disputarem ao concurso são totalmente online, exclusivas para quadrilhas de Gurupi e o prazo termina nesta sexta-feira, 10; os jurados terão obrigatoriamente que ter feito curso da Fequajuto e novos editais estão abertos: para novos empreendedores que não forem da Feirinha da Amizade e quiserem colocar barraquinhas e ainda para cantores regionais que forem se apresentar durante o evento.

“É uma festa típica que o povo do Tocantins e de Gurupi adora! E depois de dois anos, as pessoas estão com saudades das festas juninas, da música, de toda dança. Então, eu quero que todos se sintam abraçados por esta grande festa! Estamos investindo para que isso aconteça! Queremos ver nossa população se divertindo e muito no Arraiá da Amizade. Estamos organizando tudo com muito carinho para comunidade de Gurupi e de toda região sul do Tocantins”, frisou a prefeita Josi Nunes.