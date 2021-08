Share on Twitter

A prefeita de Gurupi Josi Nunes afirmou nesta quarta-feira (25) durante sessão na Câmara Municipal um novo empreendimento que será feito às margens ao córrego Mutuca.

por Régis Caio

Conforme a gestora, será implantado em Gurupi um novo Parque, que se chamará Nascente do Mutuca. Ele ficará na parte Oeste de Gurupi, próximo ao Waldir Lins.

“Conseguimos com o senador Eduardo Gomes um recurso de R$ 24 milhões para drenagem na cidade. O restante do dinheiro será destinado para a criação deste Parque e logo estaremos apresentando para toda comunidade”, disse a prefeita.

Com isto, Gurupi terá além do Parque Mutuca, o Parque Pouso do Meio e mais este anunciado.