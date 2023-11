Jales Shows afirma que Zé Neto e Cristiano alavancou a economia local e estadual: “Maior show de Gurupi”

da redação

Durante a semana do tão aguardado show de Zé Neto e Cristiano, a cidade de Gurupi, experimentou uma movimentação econômica significativa, impulsionada pela chegada de um grande número de espectadores e a preparação intensiva para o evento. Segundo o organizador Jales Shows, os números revelam o impacto positivo em vários setores da cidade e do estado, pois foi considerado o maior show da história de Gurupi, com o intuito de resgatar eventos na cidade, com uma estrutura grande e fazendo ainda o trabalho social em prol da comunidade.

Setor Hoteleiro em Alta Demanda: Com todos os hotéis lotados, a demanda por acomodações na cidade atingiu níveis excepcionais, evidenciando o influxo de visitantes que vieram de diferentes regiões para participar do evento.

Salões de Beleza e Lojas de Vestuário em Destaque: Os salões de beleza e as lojas de roupas e calçados prosperaram com o aumento do número de clientes, refletindo o entusiasmo do público em se preparar para uma noite especial. O comércio local registrou um aumento expressivo no faturamento.

Emprego e Oportunidades Locais: Mais de 300 pessoas foram empregadas diretamente para atender às demandas do evento, incluindo 100 seguranças, 150 garçons, e equipes de diversas empresas locais, como a Valtim Som, a Moreira Tendas e a Dudu Estrutura Camarote, contribuindo para a geração de empregos na região.

Movimentação do Comércio e Serviços de Alimentação: Restaurantes, bares e a distribuidora Cemar testemunharam um aumento significativo no movimento de clientes e na venda de bebidas e alimentos. A empresa de gelo Mutucão foi demandada para fornecer mais de 3 mil pacotes de gelo, evidenciando o aumento no consumo durante a semana do evento.

Contribuição Social e Comunitária: Mais de oito toneladas de alimentos foram arrecadadas durante o evento, evidenciando o compromisso da organização com causas sociais e ajudando a comunidade local por meio de doações.

Impacto Estadual e Local Significativo: O impacto econômico e social gerado pelo show estendeu-se não apenas a Gurupi, mas também ao estado do Tocantins, com o aumento da arrecadação de impostos e a contribuição para a geração de renda em diversas esferas da economia local.

Com um legado de benefícios econômicos, sociais e comunitários, o show de Zé Neto e Cristiano se estabeleceu não apenas como um evento musical, mas também como um catalisador de crescimento e desenvolvimento para a cidade e o estado. A cidade de Gurupi celebra não apenas a música, mas também o espírito de união e prosperidade impulsionado por este evento notável.