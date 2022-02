Nessa quinta-feira (03), no Plenário da Câmara Municipal de Gurupi durante Sessão Ordinária o vereador Jair do Povo solicitou por meio do requerimento 170/2022 explicações ao Presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes sobre o retorno ao funcionamento do coletivo na cidade. Segundo o vereador já se arrastam anos desde a gestão passada sem que a população possa usufruir da locomoção.

da redação

O vereador usou a tribuna para cobrar melhorias neste sentido porque segundo ele a população tem pedido a ele e até clamado esta agilidade, pois necessita do transporte até para trabalhar.

Não é de hoje que o vereador Jair do Povo vem cobrando esta ação do poder Executivo, em 2017 o parlamentar cobrou na gestão Laurez Moreira o retorno do transporte na cidade, passados os anos agora na gestão Josi Nunes em 2021, Jair do Povo fez novo requerimento também aprovado e aguarda respostas do Presidente da AMTT Sargento Jenilson.

“Precisamos atender as necessidades do povo de Gurupi, muitos que moram em setores distante do centro da cidade sofrem até hoje na falta do transporte público”, frisou Jair do Povo.

Adriana Castelo Branco

Assessoria de Comunicação Social