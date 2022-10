da redação

Diante disso a prefeita Josi Nunes nos informou que o processo licitatório foi entregue ao Tribunal de Contas do Tocantins (TCE) que veio a questionar algumas partes e com isso, suspendeu o processo. “A prefeitura está trabalhando para efetuar as devidas alterações para que seja aprovado pelo TCE, pois sem estas correções não poderiam dar o devido andamento no processo”, frisou.

De acordo com o Presidente Diego Marinho foi aberto um novo processo licitatório e encaminhado ao Presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) Colemar Câmara. “Foi encaminhado a AMTT para dar competência necessária e as devidas correções solicitadas conforme o TCE exige, este novo processo foi aberto no mês de setembro para que venha a ser aprovado o mais prevê possível ”, frisou.

Segundo o vereador jair do Povo é importante que agilize este processo licitatório para continuar o andamento. “O transporte público em Gurupi fará muita diferença na vida das pessoas “,frisou.

Adriana Castelo Branco

Assessora de Imprensa