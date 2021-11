Nessa quarta-feira (17), durante a Sessão Ordinária no Plenário da Câmara Municipal Jair do Povo propõe por meio do requerimento 1.112/2021 para a Deputada Federal Dulce Miranda a viabilização de recursos financeiros com o objetivo de implantar clínica de Parto Humanizado em Gurupi.

Por Adriana Castelo Branco

A justificativa no requerimento é que segundo informações do Ministério da Saúde divulgada em 2000 foi instituído o Programa de Humanização no Pré-natal e nascimento, por meio da portaria nº 569, de 1º de junho. Este programa estabelece competência dos estados e do Distrito Federal por hospital, o percentual máximo de cesarianas e também a definição de outras estratégias de parto para a redução destes procedimentos por meio da Portaria 466/2000.

O Ministério da Saúde investiu no atendimento humanizado de gestantes em todo país e conta com 270 serviços hospitalares atualmente, habilitado na rede cegonha espalhados no Brasil no sistema único de saúde (SUS), esta ação completa 10 anos em 2021 e vem ganhando cada vez mais incentivos do Governo Federal.

De acordo com o requerimento a ideia também é oferecer uma assistência durante o parto e pós-parto as mães e bebês de até 2 anos de idade como no modelo do programa Cegonha.

Ainda neste ano 2021 no mês de setembro foi aprovado o requerimento 863/2021 em que o vereador solicitou ao Secretário de Saúde Vânio Rodrigues a viabilização de implantar a clínica, porém o vereador ao visitar a prefeitura e em conversa com o secretário afirmou que não havia recursos financeiros para a implantação da clínica por isso, foi solicitado agora a Deputada Dulce Miranda este recurso.

“Gurupi não tem uma clínica especializada em parto humanizado, esperamos que Gurupi seja o primeiro município que possa a vir oferecer as melhores condições para todas as mães e futuras mães, esta sim seria uma grande obra que ajudaria na saúde do nosso município”, frisou Jair do Povo.