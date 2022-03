O vereador Jair do Povo tendo buscado conhecer os anseios das crianças e adolescentes no município, constatou a necessidade de requerer a construção ou instalação de Clínica Escola para os portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em decorrência da necessidade e a quantidade de crianças que necessitam deste atendimento especializado, o requerimento foi aprovado nessa quarta-feira (16), na Câmara Municipal.

por Adriana Castelo Branco

Além disso, o objetivo da solicitação por meio do requerimento 503/2022 também é oferecer um local de atendimento especializado onde os profissionais que atuam diretamente com autistas possam oferecer seus serviços de cada especialidade como: fonoaudióloga, fisioterapeutas, psicólogas entre outros, a todas as crianças e adolescentes e para que a família possa ter mais um apoio com o tratamento adequado.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) manifesta em crianças e os sintomas apresentam nos primeiros meses de vida, podendo variar muito conforme o tipo, segundo o médico Drauzio Varella em seu site, os mais frequentes são: ausência completa ou dificuldade de manter o contato interpessoal principalmente o contato visual, incapacidade de aprender a falar ou não usar a fala como forma de comunicação, movimentos repetitivos, etc.

O vereador Jair do Povo informa que esta demanda está sendo necessário cobrar devido o grande número de crianças no município que apresentam os sintomas e a família procurarem ajuda ao poder público. “A família é o berço da vida precisamos fazer alguma coisa por estas famílias que não tem condições de oferecer o tratamento especializado para seus filhos”.