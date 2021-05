Na manhã dessa terça-feira (25/05) durante Sessão Ordinária o vereador Jair do Povo apresentou dois requerimentos, para a educação de Gurupi e para a agricultura familiar, os dois foram aprovados por unanimidade.

da redação

O requerimento 585/2021 destinado ao Governador Mauro Carlesse solicita recursos para a agricultura familiar em Gurupi e tem o objetivo de melhorar os índices no estado com a produtividade, melhorar a rendas dessas famílias e também contribuir com comércio de Gurupi.

De acordo com o vereador as famílias que vivem da agricultura dependem do plantio para o seu sustento, que vivem somente da agricultura. Dados estatísticos afirmam que cerca de 70% dos alimentos que são consumidos no Brasil vem dos pequenos produtores rurais consequentemente Gurupi possui percentual significativo.

Para a educação o vereador requer que seja feito um estudo para a implementação do programa CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos do Tocantins) como extensão no Colégio Benevenuto Alves Moreira na região do Trevo da Praia. O CEJA está sendo implantado em todo o Estado e de acordo com a Secretaria de Educação Gurupi é um dos contemplados com o programa.

“A comunidade Trevo da Praia merece esta oportunidade, pois a educação é o alicerce de uma sociedade mais promissora”, frisou o vereador.

Adriana Castelo Branco

Assessoria de Comunicação Social