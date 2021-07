Durante a Sessão Ordinária nessa terça-feira (29), foi aprovado o requerimento 757/202 de autoria do vereador Jair do Povo em que solicita ao Governador Mauro Carlesse o retorno do programa “OPERA TOCANTINS” para o Hospital Geral de Gurupi.

da redação

O objetivo é fazer com que os pacientes que estão em espera há muitos anos por uma cirurgia sejam atendidos e que com isto, possa evitar que mais pessoas sofram com as demoras na realização das cirurgias e evitar que sejam obrigadas a entrarem na justiça para consiguirem vaga no hospital.

O projeto “Opera Tocantins” foi aprovado em 2020 pelo Conselho Estadual de Saúde e a ideia era priorizar as especialidades de maior demanda no estado como: ortopedia, urologia, ginecologia, vascular, cirurgia geral entre outras. Na época a iniciativa seria realizar 6 mil cirugias no Tocantins.

“Sabemos que devido a Pandemia paralisou alguns procedimentos na saúde, mas precisamos que retorne as cirurgias no nosso município por meio do Programa “Opera Tocantins” para acabar com a fila de espera pois, são milhares de pacientes que anseiam por uma cirurgia, que o governador se sensibilize, já que tem sido um governador municipalista”, frisou o Jair do Povo.