Por Adriana Castelo Branco

Segundo o vereador somente através de emenda parlamentar poderá melhorar os recursos financeiros para que haja um mutirão de cirurgias na cidade. O parlamentar chegou a destinar cerca de 57 mil reais de emenda impositiva para prefeitura de Gurupi para este objetivo mas, o valor ainda é pouco para que possa atender toda a demanda.

A cirurgia de catarata é uma das que mais se realiza no País, estima-se que 56,1 milhões de brasileiros com 50 anos ou mais, 14 milhões têm catarata no País segundo pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz.

Porém não existe idade certa para que a pessoa necessite da cirurgia apesar de a terceira idade ser a que mais necessita. “Temos filas de esperas em Gurupi de pacientes que aguardam ainda ser chamados para realizar a cirurgia, a cidade está em crescimento e com isso, a demanda aumenta”, frisou Jair do Povo.