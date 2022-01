O vereador Jair do Povo nessa segunda-feira (10), marcou presença no gabinete do Secretário de Saúde Vânio Rodrigues para tratar da saúde do município que vem sofrendo com algumas reinvindicações na parte dos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e também sobre a preocupação com a transmissão do mosquito da dengue.

Por Adriana Castelo Branco

Durante a visita Jair do Povo entregou ofício 03/2022 em que solicita a descentralização da (UPA) Unidade de Pronto Atendimento, dos atendimentos das pessoas que estão com sintomas de gripe e Covid-19, em conversa o vereador sugeriu retirar os atendimentos de pessoas com sintomas de Covid-19 e gripe para outro local específico, para que venha dar mais agilidade e melhorar o andamento nos atendimentos.

O Secretário enfatizou que desde o surgimento do surto da gripe H3N2 e o aumento dos casos de Covid-19 estão trabalhando para de fato efetivar o centro de triagem e descentralizar a UPA no município e que apesar dos transtornos pede compreensão a população, pois, já está sendo providenciado com urgência esta demanda.

“É necessário agilizarmos os atendimentos para a população, tenho certeza que a Secretaria de Saúde conseguirá de fato melhorar o atendimento para nosso povo”, frisou o vereador.

Combate contra a Dengue

O acúmulo de chuvas nos últimos dias também tem trazido preocupação para a população com relação a dengue e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, Zika e chikungunya, preocupado com essa situação Jair do Povo também solicitou mutirão de limpeza a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Infraestrutura.

Elvan Leão atual Secretário de Infraestrutura recebeu o ofício 01/2022 das mãos do vereador em que solicita mutirão de limpeza a fim de eliminar lixos em lotes baldios e residências.

“ Precisamos estar em alerta com a saúde do nosso povo gurupiense agora é a hora de agirmos e juntar forças no que for preciso para evitar que mais pessoas adoecem”, frisou.