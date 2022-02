Share on Twitter

O ciclismo é uma modalidade bem utilizada no Brasil pela população, ela oferece qualidade de vida, competição saudável e outros benefícios à saúde e bem estar. Pensando nisso e nos incentivos ao esporte o vereador Jair do Povo teve a aprovação durante Sessão Ordinária dessa quarta-feira (16), do requerimento 158/2022 em que solicita campeonatos de ciclismo na Capital da Amizade.

por Adriana Castelo Branco

De acordo com o vereador Gurupi é uma cidade de desenvolvimento e de grandes investimentos no setor de esportes e lazer e promover estas ações são de grande importância para a população.

Contudo diante da solicitação do vereador é preciso que a Secretaria de Juventude e Esportes possa promover juntamente com parceiros como a Universidade de Gurupi (Unirg), o SESC, SESI e demais instituições.

“Esperamos que nosso requerimento venha a ser atendido, todos nós temos muito a ganhar com estas iniciativa, voltada para as políticas públicas”, frisou Jair do Povo.