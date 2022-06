A indicação 462/2022 foi apresentada pelo vereador Jair do Povo em Sessão Ordinária nessa segunda-feira, 20, no Plenário da Câmara Municipal de Gurupi, a atribuição ao nome da ex-primeira dama Goiaciara Cruz se dá pelo seu legado deixado a cidade de Gurupi ao lado do ex-prefeito João Lisboa da Cruz.

por Adriana Castelo Branco

A Estação Cidadania será o maior complexo esportivo social e cultural da região Norte do Brasil. A prefeita Josi Nunes e com o vice-prefeito Gleydson Nato, juntamente com o Senador Eduardo Gomes e o Deputado Federal Carlos Gaguim assinaram a Ordem de Serviço em que autoriza o início das obras em Gurupi no dia 20 de junho.

“Goiaciara Cruz merece ser homenageada na cidade de Gurupi, seu nome fez história ao lado do nosso ex-prefeito João Cruz que tanto tempo contribuiu para nossa cidade, ela como esposa esteve inserida na política ajudando os menos favorecidos, sem dúvida será uma grande homenagem”, frisou.

Goiaciara Cruz além de ter sido primeira dama de Gurupi, foi Secretária de Assistência Social, Secretária Extraordinária da região de Gurupi e do Estado do Tocantins, na gestão do ex-governador Siqueira Campos, em 2013 assumiu como suplente, o mandato de Deputada Federal na legislatura 2011 – 2015.