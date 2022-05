O vereador Jair do Povo apresentou a indicação nº 365/2022 durante Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Gurupi nessa segunda-feira (16), na indicação destinada à prefeita Josi Nunes o parlamentar solicita ônibus escolar para portadores de deficiência física e mental e portadores de necessidades especiais. O objetivo é que o município possa fornecer transporte gratuito aos alunos entre o trajeto de suas residências e as escolas que frequentam.

Por Adriana Castelo Branco

A educação no município tem tido seus avanços, porém ainda necessita de melhorias, e uma delas é o fornecimento de ônibus para o translado de crianças deficientes para as escolas municipais. Pensando nisso o vereador Jair do Povo verificou que há ônibus escolares no município de Gurupi, mas que não há a utilização de ônibus com acessibilidade, para atender a demanda de crianças e jovens que possuem algum tipo de deficiência física ou mental.

Segundo Jair do Povo existe Lei Federal que assegura a utilização de ônibus escolar com acessibilidade no município, e por isso, também solicitou por meio de requerimento 731/2022 ao Secretário Davi Abrantes, que possa vir a utilizar de alguma maneira o ônibus escolar para poder oportunizar as crianças aos estudos letivos.

“A acessibilidade é um direito de todos e nós como representante do povo, precisamos buscar possibilidades para que todos inclusive os deficientes possam ter acesso à educação de qualidade, para que nunca possam fazer desistir uma criança de seus sonhos”, frisou Jair do Povo.